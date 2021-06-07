Коронавирус В Израиле начали прививать от коронавируса несовершеннолетних

2021-06-07 14:00

В Израиле начали прививать от коронавируса детей в возрасте 12-16 лет, сообщает Le Figaro. Подростков вакцинируют препаратом компаний Pfizer/BioNTech, несмотря на сообщения о легких и редких случаях миокардита у привитых молодых мужчин.

При этом власти страны решили вводить несовершеннолетним только одну дозу COVID-вакцины. Запись на прививку является добровольной.

По данным издания, многие подростки в Израиле опасаются заражения коронавирусом, поэтому готовы вакцинироваться. Кроме того, их привлекает возможность путешествовать по миру без ограничений.

Напомним, с начала июня в Израиле отменены все карантинные ограничения, кроме ношения масок в помещениях. За пять месяцев вакцинной кампании прививки получили 55% граждан, или более пяти миллионов человек.