«Черный грибок» поразил еще шесть стран: все, что нужно знать о болезни

Первые случаи заболевания у пациентов, переболевших коронавирусом, выявили в Индии, Чили, Уругвае, Мексике, Непале, Египте и Ираке.
Еще шесть стран мира атаковал «черный грибок» (мукормикоз). Первые случаи заболевания у пациентов, переболевших коронавирусом, выявили в Индии, Чили, Уругвае, Мексике, Непале, Египте и Ираке.
Данное грибковое заболевание предоставляет серьезную угрозу для людей со слабым иммунитетом. Также в группе риска люди больные диабетом и раком.
Как сообщает Типичный Херсон, первый случай мукормикоза обнаружили у пациента с коронавирусом в Чили. Этот случай стал вторым в Латинской Америке. Первый подтвердили в Уругвае у пациента, которые страдает диабетом.
На прошлой неделе в Непале зафиксировали первую смерть от «черного грибка». 56-летний мужчина скончался в больнице, но коронавируса у него не было.
Власти Египта также на прошлой неделе признали, что в стране зафиксированы случаи заболевания, несмотря на то, что ранее данные случаи отрицали. По словам помощника министра здравоохранения Эхаба Камеля, некоторые больные уже победили недуг, а все необходимые лекарства в больницах есть.
Медики отмечают, что мукормикоз – серьезная инфекция и требует лечения противогрибковыми препаратами. В некоторых случаях приходиться прибегать к хирургическому вмешательству, чтобы удалить инфицированную ткань. Болезнь могут спровоцировать грибки, которые живут в земле, присутствуют в разлагающихся фруктах, овощах, навозе животных.
В зоне риска находятся люди, которые выздоравливают от коронавируса, так как их иммунитет сильно ослаблен. Помимо этого, стероидные препараты для лечения COVID-19 также могут подавлять иммунный ответ организма. Кислородная поддержка людей с тяжелой формой COVID-19 также может играть свою роль в этом – она может вызвать пересыхание носовой полости и еще больше повысить риск заражения.
Симптомы мукормикоза
Мукормикоз может поражать разные части тела, в зависимости от этого симптомы заболевания будут отличаться, заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Стоит отметить, что «черный грибок» не передается от человека к человеку. Источником инфекции чаще всего является окружающая среда.