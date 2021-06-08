Коронавирус В странах Евросоюза полностью вакцинирован уже каждый четвертый

2021-06-08 09:40

В странах Евросоюза уже 90 млн человек получили две дозы вакцин от коронавируса. Это составляет почти 25% всего взрослого населения ЕС.

"Последние новости о поставках вакцин и вакцинации в ЕС. Устойчивый прогресс. К настоящему моменту полностью вакцинированы 90 млн взрослых в Евросоюзе - это примерно четверть взрослого населения", - сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter.

К слову, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу июля Евросоюз вакцинирует от коронавируса 70% взрослого населения.

Напомним, в середине мая сообщалось, что в Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19.