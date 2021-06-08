Курьезы Российский психопат пробрался в посольство США, чтобы остановить «вселенский заговор»

2021-06-08 11:39

Россиянин пробрался на территорию посольства США, чтобы остановить «вселенский заговор», - сообщает Telegram-канал LifeShot.

Злоумышленником оказался З3-летний москвич.

«Зреет вселенский заговор, хочу найти на территории посольства христиан, которые дадут мне деньги», — заявил мужчина при задержании.

Мужчину отвезли в психиатрическую больницу.

«Сотрудники службы безопасности посольства задержали мужчину, который перелез через забор на территорию американского представительства. Гражданин вел себя неадекватно, на вопросы отвечал сумбурно. В частности, он пояснил, что зреет вселенский заговор, и он хотел найти на территории посольства христиан, которые дадут ему деньги», — сказано в сообщении.



