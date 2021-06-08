Курьезы Российский психопат пробрался в посольство США, чтобы остановить «вселенский заговор»

2021-06-08 11:39

Россиянин пробрался на территорию посольства США, чтобы остановить «вселенский заговор», -  сообщает Telegram-канал LifeShot.

Злоумышленником оказался З3-летний москвич.

«Зреет вселенский заговор, хочу найти на территории посольства христиан, которые дадут мне деньги», — заявил мужчина при задержании.

Мужчину отвезли в психиатрическую больницу.

«Сотрудники службы безопасности посольства задержали мужчину, который перелез через забор на территорию американского представительства. Гражданин вел себя неадекватно, на вопросы отвечал сумбурно. В частности, он пояснил, что зреет вселенский заговор, и он хотел найти на территории посольства христиан, которые дадут ему деньги», — сказано в сообщении.

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Курьезы

Российский психопат пробрался в посольство США, чтобы остановить «вселенский заговор» 2021-06-08 11:39
фото Сбежавшие из китайского заповедника слоны оставили после себя 500 километров разрушений 2021-06-04 16:31
фото Зима в начале лета: в нескольких провинциях Турции выпал июньский снег 2021-06-04 13:24
фото На рынках Одессы начали продавать черешню поштучно - просят 7 гривен за ягоду 2021-06-03 09:40