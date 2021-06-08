Фото-видео видео Первый трейлер комедийного боевика Netflix "Последний наемник", который снимали в Киеве

2021-06-08 13:43

Netflix выложил в свободный доступ трейлер комедийного боевика "Последний наемник". Это первый проект сервиса, почти полностью снятый в Киеве. Часть сцен картины для аутентичности снимали в Париже.

Главную роль в картине исполнил Жан-Клод Ван Дамм. По сюжету ему досталась роль экс-агента спецслужб, который приезжает во Францию спасать сына, с которым не общался уже очень давно. Юношу несправедливо обвиняют в торговле оружием и людьми. К этому привела ошибка чрезмерно старательного бюрократа по наводке мафии.

Картина выйдет на Netflix 30 июля.