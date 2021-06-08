Коронавирус Украина введет ковид-сертификаты через 10-14 дней после ЕС, - Немчинов

2021-06-08 17:40

 

В правительстве спрогнозировали, когда ковид-сертификаты запустят в Украине. Это произойдет в течение 10-14 дней после того, как их введет Европа.

Такое заявление сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24".

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - сказал Немчинов.

По его словам, Европа значительно расширила требования к ковид-сертификату, и он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС, - ред.) меняют свои требования при утверждении его (ковид-сертификата, - ред.)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вакцины от коронавируса, используемые в Украине, будут пригодными для путешествий в пределах ЕС. Украина использует только те препараты, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, в Минздраве рассказали, как факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны.

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