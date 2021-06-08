Коронавирус Кабмин резко изменил правила карантина, Ляшко сообщил подробности: что ждет украинце

2021-06-08 19:20

 

В Украине решили смягчить карантинные ограничения, которые касаются работы кафе и ресторанов, массовых мероприятий, а также правил въезда в страну.

Как стало известно 7 июня, соответствующее решение в своем постановлении №583 принял Кабмин. Подробности сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В частности, теперь помимо ПЦР-тестов при въезде в Украину можно будет предъявлять результаты экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

Также украинцы, получившие негативный ПЦР-тест или экспресс-тест теперь не должны будут уходить на самоизоляцию.

Также рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать круглосуточно, а обязательное расстояние между столиками можно уменьшить с 2 до 1,5 метров. Кроме того, разрешена работа ночных клубов, проведение концертов и массовых мероприятий. При этом обязательная площадь на одного человека должна составлять не менее 4 кв. м, или зал должен быть заполнен не более чем на две трети.

 В кинотеатрах и концертных залах «шахматную» рассадку решили заменить на чередование двух заполненных рядов с одним пустым.
Также отмечается, что ограничения могут не применяться, если у всех посетителей мероприятия есть негативные результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, полученные не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, либо документа, подтверждающего вакцинацию.

Новые правила карантина также предусматривают изменения при определении уровня эпидопасности в регионе. Так, теперь «зеленый» уровень эпидопасности будет установлен, если:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней – менее 75;
  • коэффициент выявления случаев заражения составляет менее 4%;
  • количество проведенных ПЦР или экспресс-тестов за последние 7 дней превышает 300 штук на 100 тысяч населения;
  • по всей стране не будет регионов с «красным» уровнем эпидопасности.
subscriber subscriber

Еще по теме

Хорватия до 15 июня смягчит условия въезда в страну - как избежать 10-дневной самоизоляции

2021-06-08 15:04

В Украине одобрили смягчение карантинных ограничений - что и как изменится

2021-06-08 10:03

На дорогах Украины появится новый общественный транспорт: первые подробности

2021-06-07 21:40

ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и другие изменят правила денежных переводов

2021-06-05 10:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Кабмин резко изменил правила карантина, Ляшко сообщил подробности: что ждет украинце

2021-06-08 19:20

Ковид не отступает: в Киеве за сутки 8-кратное увеличение зараженных коронавирусом

2021-06-08 18:00

Украина введет ковид-сертификаты через 10-14 дней после ЕС, - Немчинов

2021-06-08 17:40

В Индии вакцину против COVID-19 сделают бесплатной для всех граждан страны

2021-06-08 13:02
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Кабмин резко изменил правила карантина, Ляшко сообщил подробности: что ждет украинце 2021-06-08 19:20
Ковид не отступает: в Киеве за сутки 8-кратное увеличение зараженных коронавирусом 2021-06-08 18:00
Украина введет ковид-сертификаты через 10-14 дней после ЕС, - Немчинов 2021-06-08 17:40
В Индии вакцину против COVID-19 сделают бесплатной для всех граждан страны 2021-06-08 13:02