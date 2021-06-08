Кабмин резко изменил правила карантина, Ляшко сообщил подробности: что ждет украинце

В Украине решили смягчить карантинные ограничения, которые касаются работы кафе и ресторанов, массовых мероприятий, а также правил въезда в страну.
Как стало известно 7 июня, соответствующее решение в своем постановлении №583 принял Кабмин. Подробности сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
В частности, теперь помимо ПЦР-тестов при въезде в Украину можно будет предъявлять результаты экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.
Также украинцы, получившие негативный ПЦР-тест или экспресс-тест теперь не должны будут уходить на самоизоляцию.
Также рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать круглосуточно, а обязательное расстояние между столиками можно уменьшить с 2 до 1,5 метров. Кроме того, разрешена работа ночных клубов, проведение концертов и массовых мероприятий. При этом обязательная площадь на одного человека должна составлять не менее 4 кв. м, или зал должен быть заполнен не более чем на две трети.
Новые правила карантина также предусматривают изменения при определении уровня эпидопасности в регионе. Так, теперь «зеленый» уровень эпидопасности будет установлен, если: