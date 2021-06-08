Коронавирус Кабмин резко изменил правила карантина, Ляшко сообщил подробности: что ждет украинце

2021-06-08 19:20

В Украине решили смягчить карантинные ограничения, которые касаются работы кафе и ресторанов, массовых мероприятий, а также правил въезда в страну.

Как стало известно 7 июня, соответствующее решение в своем постановлении №583 принял Кабмин. Подробности сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В частности, теперь помимо ПЦР-тестов при въезде в Украину можно будет предъявлять результаты экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

Также украинцы, получившие негативный ПЦР-тест или экспресс-тест теперь не должны будут уходить на самоизоляцию.

Также рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать круглосуточно, а обязательное расстояние между столиками можно уменьшить с 2 до 1,5 метров. Кроме того, разрешена работа ночных клубов, проведение концертов и массовых мероприятий. При этом обязательная площадь на одного человека должна составлять не менее 4 кв. м, или зал должен быть заполнен не более чем на две трети.

В кинотеатрах и концертных залах «шахматную» рассадку решили заменить на чередование двух заполненных рядов с одним пустым.

Также отмечается, что ограничения могут не применяться, если у всех посетителей мероприятия есть негативные результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, полученные не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, либо документа, подтверждающего вакцинацию.