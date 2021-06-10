Коронавирус На территории ЕС выдали уже более миллиона паспортов вакцинации

2021-06-10 08:15

На территории Евросоюза выдано свыше миллиона паспортов вакцинации от коронавируса. Такие данные нозвучил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

Как сообщает The Local, портал для проверки подлинности таких документов уже работает. В то же время общеевропейская электронная система выдачи сертификатов начнет функционировать в полную силу 1 июля.

Однако, подсчитал Рейндерс, девять стран ЕС уже начали выдавать COVID-паспорта своим гражданам. Среди них Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.

"Чем больше сертификатов мы уже можем выдать, тем легче будет процесс потом - в противном случае мы рискуем получить большой наплыв 1 июля, который мы не можем себе позволить", - заявил еврокомиссар.

Эокумент может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. В него должны быть включены, кроме информации по иммунитету от коронавируса, минимальные данные о владельце.

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