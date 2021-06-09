Спорт Кого Шева везет на Евро: 16-й Чемпионат Европы по футболу

2021-06-09 19:40

«Сине-желтые» начинают групповой этап 13 июня - матчем против национальной команды Нидерландов в Амстердаме, а затем проведут два поединка в румынском Бухаресте - против команд Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Из группы гарантированно выходят в 1/8 финала две лучшие команды, занявшие 1 и 2 места, а также четыре лучшие (по количеству очков, разнице забитых и пропущенных мячей) из 6-ти команд, которые финишируют в своих группах на 3-м месте.

Вот кого выбрал в итоговую заявку на Евро-2020 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко (перед именем игрока - номер, под которым футболист будет выступать на турнире, а после имени - клуб, который он представляет):

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»).

Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – «Шахтер»).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Лондон, Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Бергамо, Италия), 14 Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Будапешт, Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19. Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбык («Днепр-1»).