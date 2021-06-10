В Украине за сутки 1785 новых случаев COVID-19 - лидируют Киев и Харьковская область
2021-06-10 09:21
В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2 219 824 случаев болезни. В больницы попал 741 человек.
Как сообщает МОЗ, больше всего случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Львовской Днепропетровской и Киевской областях.
При этом выздоровели 6513 человек, а скончались 97 украинцев .
Сколько новых случаев заражениязафиксировано в областях:
- Винницкая область - 54 случая;
- Волынская область - 63 случая;
- Днепропетровская область - 119 случаев;
- Донецкая область - 63 случая;
- Житомирская область - 68 случаев;
- Закарпатская область - 26 случаев;
- Запорожская область - 33 случая;
- Ивано-Франковская область - 44 случая;
- Киев - 216 случаев;
- Киевская область - 102 случая;
- Кировоградская область - 17 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Львовская область - 128 случаев;
- Николаевская область - 53 случая;
- Одесская область - 63 случая;
- Полтавская область - 75 случаев;
- Ровенская область - 88 случаев;
- Сумская область - 63 случая;
- Тернопольская область - 42 случая;
- Харьковская область - 128 случаев;
- Херсонская область - 67 случаев;
- Хмельницкая область - 59 случаев;
- Черкасская область - 70 случаев;
- Черновицкая область - 27 случаев;
- Черниговская область - 90 случаев.