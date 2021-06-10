Коронавирус В Украине за сутки 1785 новых случаев COVID-19 - лидируют Киев и Харьковская область

2021-06-10 09:21

В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2 219 824 случаев болезни. В больницы попал 741 человек.

Как сообщает МОЗ, больше всего случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Львовской Днепропетровской и Киевской областях.

При этом выздоровели 6513 человек, а скончались 97 украинцев .

Сколько новых случаев заражениязафиксировано в областях: