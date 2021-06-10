Коронавирус В Украине за сутки 1785 новых случаев COVID-19 - лидируют Киев и Харьковская область

2021-06-10 09:21

В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2 219 824 случаев болезни. В больницы попал 741 человек.

Как сообщает МОЗ, больше всего случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Львовской  Днепропетровской и Киевской областях.

При этом выздоровели 6513 человек, а скончались 97 украинцев . 

Сколько новых случаев заражениязафиксировано в областях:

  • Винницкая область - 54 случая;
  • Волынская область - 63 случая;
  • Днепропетровская область - 119 случаев;
  • Донецкая область - 63 случая;
  • Житомирская область - 68 случаев;
  • Закарпатская область - 26 случаев;
  • Запорожская область - 33 случая;
  • Ивано-Франковская область - 44 случая;
  • Киев - 216 случаев;
  • Киевская область - 102 случая;
  • Кировоградская область - 17 случаев;
  • Луганская область - 27 случаев;
  • Львовская область - 128 случаев;
  • Николаевская область - 53 случая;
  • Одесская область - 63 случая;
  • Полтавская область - 75 случаев;
  • Ровенская область - 88 случаев;
  • Сумская область - 63 случая;
  • Тернопольская область - 42 случая;
  • Харьковская область - 128 случаев;
  • Херсонская область - 67 случаев;
  • Хмельницкая область - 59 случаев;
  • Черкасская область - 70 случаев;
  • Черновицкая область - 27 случаев;
  • Черниговская область - 90 случаев.
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