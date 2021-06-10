Мир документ В суде показали весь путь российского ЗРК "Бук", который сбил малазийский Boeing-777

2021-06-10 13:02

В суде показали путь "Бука", сбившего Boeing-777, из РФ в Украину - впервые в таком объеме и столь подробно.

Из переговоров, которые находятся в материалах дела, следует, что к 16 июля 2014 года руководство сепаратистов не желало потерять занятые позиции из-за бомбардировок и наступления армии Украины, и потому обратилось к руководству РФ за помощью.

В частности на то время "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) просил у Сергея Аксенова — на то время главы Крыма - через помощника "нормальную ПВО".

Следствие верифицировало снимки движения тягача, доставившего "Бук" к месту предполагаемого пуска ракеты.

Одновременно с этим Пулатов жаловался в разговоре с Дубинским на то, что, по всей видимости, на тот момент единственный в распоряжении сепаратистов ЗРК "Стрела-10" "не способен работать" из-за "несхода" ракеты в то время, как он потерял более 20 человек в результате авиаударов украинских самолетов.

И сепаратисты получили то, о чем они просили. По данным следствия, в ночь на 17 июля через российскую границу к ним прибыл ЗРК "Бук": сначала в Донецк, где его перегрузили на тягач Volvo, затем через Макеевку, Шахтерск и Торез к Снежному.

По материалам дела, "Бук" прибыл к супермаркету "Фуршет" в Снежном чуть позже полудня: в 12.42 по местному времени.

Обвинение считает, что установка, принадлежащая 53-й бригаде ПВО РФ под Курском, практически в тот же день была транспортирована обратно на российскую территорию - всего через несколько часов после катастрофы Boeing-777.