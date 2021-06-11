Политика В Сенате Чехии предложили создать международный трибунал для Лукашенко

2021-06-11 10:41

Сбежавшая из Беларуси экс-кандидатка в президенты Светлана Тихановская в Сенате Чехии предложила создать международный трибунал для расследования преступлений формального непризнанного мировым сообществом Александра Лукашенко и его окружения. 

Тихановская сравнила действия властей Беларуси по отношению к гражданам с "террором, которого наша страна не видела со времен Сталина" и добавила, что только международными усилиями можно прекратить это.

"Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, являются источником дохода диктаторского режима", - подчеркнула Тихановская.

По ее словам, акции протеста в Беларуси не закончились, и, несмотря на снижение их численности зимой, продолжаются уже более 300 дней.

"Но не было и дня без арестов и насилия со стороны режима - десятки тысяч прошли через тюрьмы", - отметила оппозиционерка.

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фото Все сотрудники посольства США в Украине переоделись в новую форму сборной с надписью "Героям слава" 2021-06-11 09:40
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