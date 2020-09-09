Политика В Беларуси бесследно исчезла еще одна соратница Тихановской

2020-09-09 08:37 258

В Беларуси стало известно об исчезновении еще одной соратницы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — Антонины Коноваловой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию штаба Тихановской.

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - сообщают соратники Тихановской.

По данным штаба оппозиционного экс-кандидата в президенты Беларуси, Коновалова перестала выходить на связь.

Напомним, 7 сентября сообщалось о похищении неизвестными одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. В тот же день пропала и связь с ответственным секретарем Координационного совета Иваном Кравцовым. Утром 8 сентября стало известно, что члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов уехали в Украину. Марию Колесникову задержали на границе. В погранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой. Ранее Беларусь также покинули член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире