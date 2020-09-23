Мир "Лукашенко ушел на пенсию". Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси

2020-09-23 18:30 168

 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после тайной инаугурации Александра Лукашенко объявила себя единственным лидером народа Беларуси.

Соответствующее заявление обнародовано 23 сентября в Telegram-канале "Пул Первой".

По мнению Тихановской, тайная инаугурация Александра Лукашенко - это попытка признать себя легитимным, которая "привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал".

"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", - сказано в заявлении.

Также, по словам Тихановской страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы.

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