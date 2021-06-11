Коронавирус Лидеры стран G7 готовы оплатить вакцинацию от коронавируса 80% взрослого населения бедных стран

2021-06-11 10:03

Власти стран "Большой семерки" объявят о поставках 1 млрд доз Covid-вакцин в страны с низким доходом. Такое заявление лидеры планируют сделать на саммите в Великобритании. Вакцины планируют поставить в 92 страны с низкими доходами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, таким образом страны G7 хотят помочь провести вакцинацию 80% взрослого населения во всем мире.

По данным СМИ, по результатам британского саммита страны G7 готовят коммюнике, в котором представят план по прекращению пандемии Covid-19 к декабрю 2022 года.

"На саммите в Корнуолле президенты и премьер-министры пообещают доставить по крайней мере 1 миллиард дополнительных доз вакцин в течение следующего года, чтобы помочь охватить 80% взрослого населения мира, согласно проекту коммюнике, которые есть в распоряжении Bloomberg News", - пишет издание.

 

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