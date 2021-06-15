Экономика В ЕС намерены отменить патенты на вакцину от коронавируса - производить сможет каждый желающий

2021-06-15 14:42

Депутаты Европарламента требуют отмены патентной защиты вакцин против коронавируса. По их мнению это поможет ускорить иммунизацию в мире.

"Парламент предлагает начать переговоры о временном отказе от патентов, чтобы улучшить глобальный доступ к медицинским препаратам, связанных с Covid-19, и решить проблемы глобального производства вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы ЕП.

Это может стать наиболее эффективным способом масштабирования и ускорения глобального распространения вакцин. Для иммунизации 70% населения мира необходимо 11 млрд доз.

Кроме этого, Европарламент призвал США и Великобританию "немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья".

В перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях относятся такие вакцины: