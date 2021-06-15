Экономика В ЕС намерены отменить патенты на вакцину от коронавируса - производить сможет каждый желающий

2021-06-15 14:42

Депутаты Европарламента требуют отмены патентной защиты вакцин против коронавируса. По их мнению это поможет ускорить иммунизацию в мире. 

"Парламент предлагает начать переговоры о временном отказе от патентов, чтобы улучшить глобальный доступ к медицинским препаратам, связанных с Covid-19, и решить проблемы глобального производства вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы ЕП.

Это может стать наиболее эффективным способом масштабирования и ускорения глобального распространения вакцин. Для иммунизации 70% населения мира необходимо 11 млрд доз.

Кроме этого, Европарламент призвал США и Великобританию "немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья".

В перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях относятся такие вакцины:

  • BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием " воротнички");
  • AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием " АСТРАЗЕНЕКА");
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием "КОВІШЕЛД");
  • Ad26.COV2.S производства Janssen;
  • mRNA-1273 производства Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием "КОРОНАВАК").
subscriber subscriber

Еще по теме

Иран срочно создал и одобрил для применения собственную вакцину от коронавируса

2021-06-15 15:21

Стало известно, когда украинский Covid-сертификат появится в приложении "Дия"

2021-06-15 14:23

Чехия смягчила правила въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

2021-06-15 14:00

В Японии зафиксировано семь случаев воспаления сердечной мышцы после вакцинации - что говорят медики

2021-06-14 08:14

Еще новости в разделе "Экономика"

В ЕС намерены отменить патенты на вакцину от коронавируса - производить сможет каждый желающий

2021-06-15 14:42

Курс валют на 14 июня: в Украине продолжают стремительно дешеветь доллар и евро

2021-06-14 15:19

Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю

2021-06-12 10:30

Украина хочет закачать в хранилища к зиме не менее 17 млрд кубометров газа

2021-06-11 09:23
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В ЕС намерены отменить патенты на вакцину от коронавируса - производить сможет каждый желающий 2021-06-15 14:42
Курс валют на 14 июня: в Украине продолжают стремительно дешеветь доллар и евро 2021-06-14 15:19
Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю 2021-06-12 10:30
Украина хочет закачать в хранилища к зиме не менее 17 млрд кубометров газа 2021-06-11 09:23