Коронавирус Пересечение границы: пограничники объяснили, как оформить COVID-документы

2021-06-10 20:00

В Госпогранслужбе Украины объяснили, какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане и каким требованиям должны отвечать тесты на коронавирус.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщает пресс-центр ГПСУ.

Пограничники рассказали, что для удачного пропуска через границу экспресс-тест на определение COVID-19 должен содержать следующую информацию.

полное имя и фамилия пациента;

название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т.д.);

тип исследования;

дату и время забора материала;

результат теста (отрицательный, положительный)

страну проведения исследования;

название учреждения, выдавшего результат теста;

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т.д.).

Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме.

Документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19 должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получено курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме.

Граждан призывают учитывать, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.

По данным ведомства, в такой перечень входят такие вакцины:

BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Комирнати)

AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Астразенека)

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Ковишелд)

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием Коронавак).

Раньше мы писали, что в Министерстве здравоохранения рассказали, что украинцы, которых привили двумя дозами вакцины от коронавируса, могут получить Международное свидетельство о вакцинации. При этом свидетельство не является COVID-сертификатом.