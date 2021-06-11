Коронавирус В странах Евросоюза прививку от коронавируса получил каждый второй взрослый

2021-06-11 22:12

В странах Евросоюза по меньшей мере одну прививку от коронавируса получил каждый второй взрослый житель. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, 100 млн граждан стран ЕС полностью завершили вакцинацию, привившись двумя необходимыми дозами вакцины (в случае с вакциной Johnson & Johnson - одной).

Фон дер Ляйен уверена, что Евросоюз имеет хорошие шансы получить до конца июля такое количество вакцин, которого будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения ЕС.

По данным Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC), минимум одну дозу вакцины получили 183,1 млн жителей стран ЕС, а полную защиту - около 26% (примерно 94,8 млн человек).