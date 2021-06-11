Мир Женщина умерла от осложнений операции, которую вместо хирурга провел охранник больницы

2021-06-11 18:33

В Пакистане женщина скончалась в больнице от осложнений после операции, которую ей провел бывший охранник клиники, выдававший себя за доктора.

Представители медучреждения сейчас устанавливают, что это была за операция, и как охранник умудрился ее провести, учитывая то, что он вообще не должен был находиться на территории клиники — 2 года назад мужчину уволили за вымогательство денег у пациентов, отмечает издание Disgusting Men.

Как сообщает France 24, женщина умерла в одной из муниципальных больниц Лахора через 2 недели после операции. По словам местных чиновников, ситуация с бюджетными медицинскими учреждениями в городе не самая лучшая — денег и специалистов не хватает, поэтому следить за всеми в больницах нет никакой возможности. Отсюда и процветающий в клиниках «черный рынок» услуг.

Шамима Бегум оплатила в больнице операцию и два визита доктора на дом. Неизвестно, какая это была операция, и как она попала на хирургический стол именно к охраннику Мухаммеду Вахиду Батту, однако France 24 пишет, что с самозванцем на месте присутствовал и некий фельдшер.

Через 2 недели Батт пришел к ней домой сделать перевязку и обработать место разреза на спине, однако у женщины началось сильное кровотечение и ее вновь пришлось доставить в больницу. Там она и скончалась.

Полицейские арестовали Батта. Выяснилось, что в прошлом он уже неоднократно выдавал себя за врача и навещал на дому других пациентов. И это при том, что Батт не только не имел никаких медицинских допусков, но и был уволен 2 года назад с должности охранника — тем не менее, мужчина свободно приходил в больницу и имел доступ к операционным.

subscriber subscriber

Еще по теме

Операция Open Spirit: В Балтийское море срочно вошли более 20-ти кораблей НАТО

2021-04-19 14:42

Ученые впервые назвали витамин, который спасает от тяжелой формы COVID-19

2020-11-09 15:46

Легенда большого футбола Диего Марадона перенес операцию на головном мозге

2020-11-06 12:11

Хирургическая операция за государственный счет: что полезно знать украинцам

2020-09-26 12:00

Еще новости в разделе "Мир"

фото В США готовятся к испытаниям самых загадочных стратегических бомбардировщиков нового поколения

2021-06-11 21:36

В Турции нашли залежи золота стоимостью более миллиарда долларов

2021-06-11 19:28

Женщина умерла от осложнений операции, которую вместо хирурга провел охранник больницы

2021-06-11 18:33

Парламент одобрил обыски и арест депутата, которого подозревают в шпионаже в пользу России

2021-06-11 15:44
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото В США готовятся к испытаниям самых загадочных стратегических бомбардировщиков нового поколения 2021-06-11 21:36
В Турции нашли залежи золота стоимостью более миллиарда долларов 2021-06-11 19:28
Женщина умерла от осложнений операции, которую вместо хирурга провел охранник больницы 2021-06-11 18:33
Парламент одобрил обыски и арест депутата, которого подозревают в шпионаже в пользу России 2021-06-11 15:44