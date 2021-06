Спорт фото + видео Евро-2020 открылось красочной церемонией с виртуальным шоу

2021-06-12 12:00

В Риме на стадионе "Олимпико" состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу.

На церемонии итальянский тенор Андреа Бочелли исполнил отрывок из оперы "Турандот Нессун Дорма". Ди-джей Мартин Гаррикс виртуально исполнил песню чемпионата Европы We Are the People вместе с Боно и The Edge из U2. На поле разместили 24 больших шара с флагами команд-участниц. А завершилось шоу салютом.

Уникальный турнир стартовал матчем между сборными Турции и Италии. Евро-2020 пройдет на полях 11 городов в 10 странах Европы. Чемпионат Европы изначально должен был состояться летом 2020 года. Впрочем, турнир был перенесен на год из-за мировой пандемии коронавируса, которым заразились уже более 175 миллионов человек. Даже спустя 1,5 года после первоначальной вспышки заболевания многие команды продолжают играть без зрителей. На Евро-2020 на стадионы все-таки пустят часть зрителей, но с соблюдением особых ковидных правил.

Чемпионат Европы впервые в истории пройдет сразу в 11 различных крупных городах Европы. УЕФА придумал подобный формат в честь 60-летия первого европейского чемпионата, который состоялся в 1960 году. Тогда победителем турнира единственный раз в истории стала сборная СССР. Матчи пройдут в Лондоне (Великобритания), Риме (Италия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Санкт-Петербурге (Россия), Будапеште (Венгрия), Севилье (Испания), Бухаресте (Румыния), Амстердаме (Нидерланды), Глазго (Великобритания) и Копенгагене (Дания). Изначально планировалось, что матчи также пройдут в Дублине (Ирландия), но местные власти не сумели гарантировать присутствие фанатов на трибунах. По этой же причине матчи перенесены из Бильбао (Испания) в Севилью.