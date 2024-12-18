Экономика Курс гривны на наличном рынке продолжает снижение по отношению к доллару и евро

2024-12-18 16:41

Курс гривны продолжает снижение по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 5 копеек до 42,05 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,35 гривен.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,55 гривен, а евро - по 43,70 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,88-41,93 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Вчера Нацбанк во второй раз подряд повысил курс доллара до исторического максимума - 41,8271 гривен за 1 доллар (+0,0868 грн). С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,1%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро сегодня составляет 43,9143 грн (+0,1079 грн).