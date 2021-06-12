Спорт УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем — слоган «Героям слава» должен быть прикрыт

2021-06-12 13:30

 

УЕФА в ответ на запрос российского издания «Спорт-Экспресс» дал объяснение по поводу формы сборной Украины.

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям Слава» на внутренней стороне воротника футболки.

Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем», – говорится в сообщении организации.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что поверх надписи «Героям Слава» на форме добавят эмблему сборных с картой страны, тризубом и надписью «Слава Украине».

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