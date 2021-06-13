Спорт Бельгия уничтожила Россию в матче Евро-2020 в Санкт-Петербурге

2021-06-13 11:00

 

В матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

В начале встречи счет открыл Лукаку, который воспользовался ошибкой Семенова и с близкого расстояния переиграл голкипера. Затем два хороших момента имел Торган Азар, но сначала пробил выше ворот, а затем его удар отразил вратарь. На 34-й минуте ошибся Шунин, отбив мяч прямо на ногу Менье, который поразил пустые ворота. В начале второго тайма россияне пытались атаковать, но создать опасные моменты им не удалось. В концовке встречи Лукаку ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол.

Бельгия - Россия: видео голов

Во 2-м туре Бельгия сыграет с Данией, а Россия встретится с Финляндией.

Бельгия – Россия - 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку (10, 88), Менье (34)

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско (Прат, 77), Лукаку, Мертенс (Азар, 72).

Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Оздоев, Дзюба.

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