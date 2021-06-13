Спорт Шевченко определился с заявкой на сегодняшний матч Евро-2020 против Нидерландов

2021-06-13 11:30

Наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко, который ранее комментировал разгромную победу над Кипром в товарищеском матче накануне европейского чемпионата, определился с заявкой на стартовый матч Евро-2020 против Нидерландов.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины на своем сайте.

Заявленный состав сборной выглядит так.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

Отметим, что из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не вошли Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус.

Шевченко пообщался с прессой накануне поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Нидерландов.

Он рассказал, что украинцы готовы к трудностям, которые наверняка возникнут во время поединка, и с уважением относятся к игрокам сборной противника.

"Атмосфера в команде очень хорошая. Ребята готовятся, они настроены. Думаю, нам не нужны дополнительные стимулы. Все понимают важность этих игр. Мы заслужили путевку на Евро с первого места. Для нас это мечта, которую мы хотим реализовать, играя на Евро. У нас есть четкий план. Современный футбол требует баланса в обороне и в атаке. В завтрашнем матче, если мы будем придерживаться этого баланса, то у нас однозначно будет шанс достичь положительного результата", - сказал Шевченко.