Коронавирус Глава Минздрава Германии добивается отмены масочного режима в стране

2021-06-14 09:03

В связи с уменьшением числа случаев инфицирования в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступил за отмену обязательного ношения защитных масок. 

"Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице", - заявил он, передает DW.

В регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.

Жители страны, которые уже прошли полную вакцинацию против коронавируса, с 14 июня могут получить ковид-сертификат в аптеке. 

Ранее Германия исключила Украину из списка стран, которые признаны зонами риска заражения коронавирусом. Потому украинским туристам больше нет необходимости проходить обязательный недельный карантин (самоизоляцию).

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