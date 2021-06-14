Глава Минздрава Германии добивается отмены масочного режима в стране

В связи с уменьшением числа случаев инфицирования в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступил за отмену обязательного ношения защитных масок.
"Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице", - заявил он, передает DW.
В регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.
Жители страны, которые уже прошли полную вакцинацию против коронавируса, с 14 июня могут получить ковид-сертификат в аптеке.
Ранее Германия исключила Украину из списка стран, которые признаны зонами риска заражения коронавирусом. Потому украинским туристам больше нет необходимости проходить обязательный недельный карантин (самоизоляцию).