Коронавирус Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС

2021-06-14 17:20

 

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине снизились до нормы ЕС в 75 случаев на 100 тысяч населения.

Украина попала в зеленую зону Евросоюза после падения показателя заболеваемости коронавирусом до необходимых критериев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 14 июня.

"В соответствии с критериями Европейского союза Украина отныне вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер.

Он напомнил, что за минувшие сутки выявили минимум заболевших за год - 420.

Также премьер привел статистику по вакцинации и сообщил, что Украина уже получила 4,85 млн доз вакцин от коронавируса.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета.

Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. Он должне с 1 июля появиться в 1 в приложении Дія.

Кроме того, глава Минздрава доложил о ситуации с выявленной задолженности перед медработниками, которая возникла за апрель-май.

Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

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