Коронавирус Чехия смягчила правила въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

2021-06-15 14:00

Чехия смягчила правила въезда для граждан Словакии, Венгрии и Сербии. Правда речь идет о туристах, которые прошли вакцинацию.

Как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, для этих категорий туристов отменяется обязательное тестирование. Также им не нужно проходить карантин по приезде в страну.

Отметим, что российская вакцина в Евросоюзе пока не зарегистрирована.

Напомним, в конце мая в Чехию начали пускать жителей Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Польши, Словении и Хорватии. Все эти страны, со своей стороны, обязались также открыть границы для чехов по принципу взаимности.