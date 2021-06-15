Коронавирус Чехия смягчила правила въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

2021-06-15 14:00

Чехия смягчила правила въезда для граждан Словакии, Венгрии и Сербии. Правда речь идет о туристах, которые прошли вакцинацию. 

Как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, для этих категорий туристов отменяется обязательное тестирование. Также им не нужно проходить карантин по приезде в страну.

Отметим, что российская вакцина в Евросоюзе пока не зарегистрирована.

Напомним, в конце мая в Чехию начали пускать жителей Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Польши, Словении и Хорватии. Все эти страны, со своей стороны, обязались также открыть границы для чехов по принципу взаимности.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лидеры стран G7 готовы оплатить вакцинацию от коронавируса 80% взрослого населения бедных стран

2021-06-11 10:03

​Украина усилила меры безопасности на границе с Беларусью: что изменилось

2021-06-08 16:20

За сутки в Украине число новых случаев заражения коронавирусом выросло в три раза

2021-06-08 10:41

В Техасе запретили требовать от граждан подтверждение вакцинации от коронавируса

2021-06-08 08:39

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Чехия смягчила правила въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

2021-06-15 14:00

За сутки число новых случаев COVID-19 в Украине выросло в два раза

2021-06-15 11:20

С 1 июля в приложении "Дия" должен появиться ковидный сертификат

2021-06-14 21:40

ЕС снял ограничения на поездки владельцам COVID сертификатов

2021-06-14 20:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Чехия смягчила правила въезда для вакцинированных от коронавируса туристов 2021-06-15 14:00
За сутки число новых случаев COVID-19 в Украине выросло в два раза 2021-06-15 11:20
С 1 июля в приложении "Дия" должен появиться ковидный сертификат 2021-06-14 21:40
ЕС снял ограничения на поездки владельцам COVID сертификатов 2021-06-14 20:40