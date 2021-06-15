Спорт Ломаченко о бое с японцем: это лучший соперник для возвращения

2021-06-15 21:00

 

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок против японца Масаеши Накатани, который состоится в Лас-Вегасе (26 июня), передает УНН со ссылкой на Instagram-аккаунт "LomUs".

Цитата

Ломаченко не желал опускаться в весовой категории, и принял вызов от японского бойца.

“Мне фамилий не называли, предлагали спускаться во втором полулегком весе и там рассматривать поединки. Я отказался, сказал, что хотел бы услышать, какие могут быть имена в легком весе. Тогда мне назвали Накатани, и мы, подумав, согласились”, — начал украинец.

Ломаченко считает Накатани оптимальным оппонентом. Украинец поделился целями на предстоящий поединок.

“Я считаю, что на данный момент это лучший соперник для возвращения. Опять же, кто какие цели преследует. Для той цели, которую преследую я, это лучший вариант. Я не ставлю цель на дистанцию — будет это 12 раундов, остановка, нокдаун или нокаут. Я уже говорил, что ты боксируешь так, как позволяет соперник. Конечно, если получится закончить бой досрочно, я это сделаю. А если нет, я не расстроюсь. В течение всего поединка я буду делать то, что я умею”, — подытожил Ломаченко.

subscriber subscriber

Еще по теме

Литва, несмотря на бойкот, выложила 16 миллионов евро за электроэнергию из Беларуси

2021-06-02 21:20

Бокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

2021-05-23 11:00

Голкипер Динамо Денис Бойко признался, чего боялся в финальном матче Кубка Украины

2021-05-14 14:07

Пить или не пить: Обиженный Дональд Трамп объявил о бойкоте продукции Coca-Cola

2021-04-05 14:00

Еще новости в разделе "Спорт"

Ломаченко о бое с японцем: это лучший соперник для возвращения

2021-06-15 21:00

Нидерланды - Австрия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

2021-06-15 16:20

Евро-2020: сегодня сборная Германии принимает действующего чемпиона мира - Францию

2021-06-15 15:04

После поражения в первом матче Евро-2020 Ярмоленко обратился к фанатам и повздорил с Марлосом

2021-06-15 10:41
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Ломаченко о бое с японцем: это лучший соперник для возвращения 2021-06-15 21:00
Нидерланды - Австрия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020 2021-06-15 16:20
Евро-2020: сегодня сборная Германии принимает действующего чемпиона мира - Францию 2021-06-15 15:04
После поражения в первом матче Евро-2020 Ярмоленко обратился к фанатам и повздорил с Марлосом 2021-06-15 10:41