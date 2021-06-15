Спорт Ломаченко о бое с японцем: это лучший соперник для возвращения

2021-06-15 21:00

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок против японца Масаеши Накатани, который состоится в Лас-Вегасе (26 июня), передает УНН со ссылкой на Instagram-аккаунт "LomUs".

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Ломаченко не желал опускаться в весовой категории, и принял вызов от японского бойца.

“Мне фамилий не называли, предлагали спускаться во втором полулегком весе и там рассматривать поединки. Я отказался, сказал, что хотел бы услышать, какие могут быть имена в легком весе. Тогда мне назвали Накатани, и мы, подумав, согласились”, — начал украинец.

Ломаченко считает Накатани оптимальным оппонентом. Украинец поделился целями на предстоящий поединок.

“Я считаю, что на данный момент это лучший соперник для возвращения. Опять же, кто какие цели преследует. Для той цели, которую преследую я, это лучший вариант. Я не ставлю цель на дистанцию — будет это 12 раундов, остановка, нокдаун или нокаут. Я уже говорил, что ты боксируешь так, как позволяет соперник. Конечно, если получится закончить бой досрочно, я это сделаю. А если нет, я не расстроюсь. В течение всего поединка я буду делать то, что я умею”, — подытожил Ломаченко.