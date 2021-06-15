Экономика Позади Израиль, рядом Штаты: Украина заняла высокое место по индексу развития

2021-06-15 21:20

Украина продолжает подниматься в рейтингах ООН. Вот и по Индексу устойчивого развития, который ежегодно составляет ООН и Фонд Bertelsmann мы заняли весьма высокое 36 место среди 165 стран мира. Компанию нам сверху составила Австралия, снизу - Греция.

Об этом говорится в отчете Subs tainable Development Report 2021.

ТОП-5 рейтинга возглавила Финляндия, за ней следуют другие государства Скандинавии и Западной Европы - Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Составители рейтинга заметили прогресс Украины в достижении десяти из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. В одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции.

По данным отчета, Украина опередила не только Грецию (37 место), но и Израиль (38), Люксембург (42), Россию (46). Последней в списке значится Центральноафриканская Республика.

В отчете также отмечается, пандемия коронавируса в мире пагубно повлияла на устойчивое развитие. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться. Спад обусловлен в значительной степени увеличением уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID-19.

Пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический.

В 2015 году в Нью-Йорке состоялся Саммит ООН по устойчивому развитию. Итоговым документом саммита "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года" были утверждены 17 целей устойчивого развития