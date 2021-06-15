Позади Израиль, рядом Штаты: Украина заняла высокое место по индексу развития
2021-06-15 21:20
Украина продолжает подниматься в рейтингах ООН. Вот и по Индексу устойчивого развития, который ежегодно составляет ООН и Фонд Bertelsmann мы заняли весьма высокое 36 место среди 165 стран мира. Компанию нам сверху составила Австралия, снизу - Греция.
Об этом говорится в отчете Subs tainable Development Report 2021.
ТОП-5 рейтинга возглавила Финляндия, за ней следуют другие государства Скандинавии и Западной Европы - Швеция, Дания, Германия и Бельгия.
Составители рейтинга заметили прогресс Украины в достижении десяти из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. В одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции.
По данным отчета, Украина опередила не только Грецию (37 место), но и Израиль (38), Люксембург (42), Россию (46). Последней в списке значится Центральноафриканская Республика.
В отчете также отмечается, пандемия коронавируса в мире пагубно повлияла на устойчивое развитие. Прошлый год был первым после 2015 года, когда показатели развития во всем мире начали снижаться. Спад обусловлен в значительной степени увеличением уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID-19.
Пандемия затронула все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и экологический.
В 2015 году в Нью-Йорке состоялся Саммит ООН по устойчивому развитию. Итоговым документом саммита "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года" были утверждены 17 целей устойчивого развития
- преодоление бедности;
- преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
- обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
- обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения в течение всей жизни для всех;
- обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девушек;
- обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;
- обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
- содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;
- создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
- сокращение неравенства;
- обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;
- обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
- принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
- сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
- защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращения назад (разворачивание) процесса деградации земель и остановка процесса потери биоразнообразия;
- содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;
- укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.