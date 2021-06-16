Коронавирус Власти Словении официально объявили об окончании эпидемии коронавируса

2021-06-16 13:24

Министерство здравоохранения Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране с 16 июня.

"В Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией", - заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

Как сообщила пресс-служба министерства в своем Twitter, в стране сохраняется требование о ношении масок в закрытых пространствах, а также ограничения по числу присутствующих в помещениях и соблюдение дистанции.

Несколько дней назад стало известно, что государства "большой семерки" выделят бедным странам более двух миллиардов доз вакцин против коронавируса.