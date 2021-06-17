Политика Сразу две европейские страны обвинили РФ в нарушении воздушного пространства

2021-06-17 13:02

Литва и Эстония требуют от Москвы объяснений в связи с нарушением своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

Как сообщает DW, представитель посольства России был вызван в МИД Литвы. Ему был заявлен протест после пересечения воздушного пространства страны над Балтийским морем двумя самолетами ВВС России.

"Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснения по этому инциденту и приняла все необходимые меры, чтобы в будущем такие инциденты не повторились", - говорится в сообщении министерства.

По данным литовской стороны, российские самолеты Су-24 накануне углубились в воздушное пространство Литвы над Балтикой на один километр и пробыли в нем около минуты. В Минобороны Литвы считают, что такие действия России связаны с организованными США международными учениями BALTOPS, проходящими в Балтике.

В свою очередь, пресс служба главного штаба Сил обороны Эстонии заявила, что два российских Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа.

По данным эстонских военных, российские истребители находились в воздушном пространстве этой страны меньше минуты. Как сообщается, в Су-35 были выключены транспондеры и отсутствовала двусторонняя радиосвязь с авиаслужбами Эстонии. В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах РФ и передали ему ноту протеста.