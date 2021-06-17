Спорт Первая победа Украины на Евро! С жуткими нервами обыграли Северную Македонию

2021-06-17 18:00

 

После поражения от Нидерландов команда Андрея Шевченко одолела сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Но сколько же нервных клеток сожгла эта победа!

Сборная Украины добыла свою первую победу на Евро-2020! В Бухаресте команда Андрея Шевченко

сделав заявку на выход в 1/8 финала. Героем поединка стал Андрей Ярмоленко. Но сколько же нервных клеток у нас сгорело!

Первый тайм прошел идеально для нашей сборной и завершился с очень комфортным счетом 2:0 в пользу Украины.

На 29-й минуте Ярмоленко "тещиной" правой ногой с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот Северной Македонии после изящной скидки пяткой от Караваева.

На 34-й минуте счет стал 2:0 в пользу Украины, когда Ярмоленко нашел пасом Яремчука, а тот, избежав офсайда, точным ударом реализовал выход один на один.

 Однако во втором тайме Северная Македония начала делать то же при счете 0:2, что и Украина в предыдущей встрече с Нидерландами. А именно – отыгрываться.

И снова у нас не обошлось без глупой ошибки в обороне. Караваев, немного замешкавшись при выносе мяча из штрафной площадки, ударил ногой не по мячу, а по выскочившему у него из-за спины "старичку" – 37-летнему Пандеву. И аргентинский арбитр Фернандо Андрес Рапаллини назначил пенальти.

Украина — Северная Македония 2:1
Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 — Алиоски, 57

На 57-й минуте Езджан Алиоски (Северная Македония) не забил пенальти (вратарь).

На 84-й минуте Руслан Малиновский (Украина) не забил пенальти (вратарь).

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Цыганков, 69), Яремчук (Беседин, 70), Малиновский (Соболь, 90+2).

Северная Македония: Димитриевски — С. Ристовски, Д. Велковски (Тричковски, 86), Муслиу — Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевский, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски — Бардхи (Аврамовски, 77) — Пандев, Эльмас.

Предупреждения: Шапаренко — Велкоски, Аврамовски

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