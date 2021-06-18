Спорт Помощник Шевченко Александр Шовковский поделился мнением о матче Украина-Северная Македония

2021-06-18 11:39

Легендарный экс-голкипер сборной Украины и Динамо Александр Шовковский, ныне являющийся помощником Андрея Шевченко, высказался о победе национальной команды над Северной Македонией (22:1) в матче второго тура Евро-2020.

"Игра забудется, а результат останется навсегда. Со временем эмоции станут утихать.

Каждая игра дает нам опыт и информацию, анализируя которую мы просто обязаны становиться лучше. Но это будет завтра.

А сегодня мы празднуем первую победу на Евро-2020. Поздравляю всех болельщиков. И спасибо всем за такую важную для нас поддержку на стадионе и за его пределами. Слава Украине", - написал Шовковский в своем Instagram.