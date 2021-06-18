Коронавирус В Италии стартовала выдача сертификатов вакцинации на четырех языках и с QR-кодом

2021-06-18 15:15

В Италии стартовала выдача сертификатов вакцинации. Документ призван облегчить гражданам возвращение к нормальной "доковидной" жизни, как у себя в стране, так и по время путешествий по Евросоюзу, пишет The Local.

Соответствующий указ о цифровых сертификатах подписал премьер-министр Италии Марио Драги.

Сертификаты о вакцинации бесплатные. Они содержат сканируемый QR-код и доступны на итальянском, английском, французском или немецком языках.

Их можно загрузить для использования на смартфоне или распечатать.

Ранее мы писали, что украинцы не могут получить свидетельства о вакцинации. Врачи ждут разъяснений и жалуются, что у них нет спецбланков определенного цвета. Однако в Минздраве отсутствуют требования относительно цвета COVID-сертификата.