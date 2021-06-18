Курьезы В Беларуси людей добровольно-принудительно сгоняют на молебны за процветание страны

2021-06-18 16:31

3 июля в рамках программы Года народного единства Беларуси во всех религиозных учреждениях страны проведут молебны за процветание Республики.

Чтобы в храмах и синагогах наблюдалась высокая активность, Министерство транспорта и коммуникации приняло решение принудительно сгонять в них работников госпредприятий.

Об этом сообщили на Telеgram-канале NEXTA, опубликовав распоряжение членов белорусского правительства руководителям промышленных фабрик, заводов и предприятий. Интересно, что принудительные молитвы будут совершаться в тех местах, которые соответствуют религиозному мировоззрению каждого сотрудника.

"Проведение всебелорусской молитвы состоится с утра в субботу, 3 июля, во всех храмах, костелах, мечетях, синагогах традиционных конфессий в Беларуси. Просим организовать участие в указанном мероприятии представителей организации в соответствии с их вероисповеданием", – указано в документе.

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