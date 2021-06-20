Политика Почему Украина не идет в наступление на Донбассе: в СНБО сделали важное заявление

2021-06-20 10:30

 

Украинская армия в любой момент может освободить оккупированные территории, однако не делает этого из-за потенциального большого количества жертв.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на токшоу "Право на владу" на телеканале 1+1. Программу транслировали в Youtube.

"Можем ли мы взять оккупированные города? Да. Возможно, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что погибнут десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность?", - сказал секретарь СНБО.

В связи с этим он призвал украинцев не критиковать армию, ведь она в боеготовности на 100%.

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