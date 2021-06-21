Коронавирус В Польше прививку вакциной "Johnson & Johnson" предлагают всем желающим, документы не обязательны

2021-06-21 13:24

В Польше начали вакцинировать от коронавируса бездомных людей на добровольной основе. Мобильный прививочный пункт для иммунизации бездомных был открыт в городе Лодзе, сообщает "Радио Польша".

"В нашем городе и других польских городах начались акции вакцинации людей, которые не имеют постоянного места жительства, ни медицинского страхования. Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Вместе с тем, есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации поступила также и к ним", - объяснил директор отдела благотворительной организации "Каритас" города Лодзя, священник Анджей Партыка.

Лодзьский мобильный пункт вакцинации предлагает бездомным одноразовую прививку вакциной "Johnson & Johnson". Против коронавируса также могут вакцинироваться люди, не имеющие документа, подтверждающего личность.

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