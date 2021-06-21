Министр здравоохранения Германии пригрозил карантином тем, кто слетает в Лондон на финал Евро-2020

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал футбольных болельщиков отказаться от поездок в Лондон на финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Deutsche welle.
"Футбол - это здорово, но не обязательно присутствовать в Лондоне", - говорит Шпан.
По его словам, поскольку в британской столице распространяется новый штамм коронавируса, каждый, кто оттуда вернется в Германию, должен будет провести две недели на карантине.
Такую меру Минздрав ФРГ принял с целью предотвратить поездки в Великобританию, которые не связаны с крайней необходимостью.
Финал Евро-2020 должен состояться в Лондоне 11 июля.