Коронавирус Министр здравоохранения Германии пригрозил карантином тем, кто слетает в Лондон на финал Евро-2020

2021-06-21 14:21

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал футбольных болельщиков отказаться от поездок в Лондон на финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Deutsche welle.

"Футбол - это здорово, но не обязательно присутствовать в Лондоне", - говорит Шпан.

По его словам, поскольку в британской столице распространяется новый штамм коронавируса, каждый, кто оттуда вернется в Германию, должен будет провести две недели на карантине.

Такую меру Минздрав ФРГ принял с целью предотвратить поездки в Великобританию, которые не связаны с крайней необходимостью.

Финал Евро-2020 должен состояться в Лондоне 11 июля.

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