Коронавирус Число вакцинированных от COVID-19 в Китае уже превысило миллиард

2021-06-21 14:42

В материковом Китае по состоянию на 21 июня сделали более миллиарда прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Страна занимает первое место в мире по количеству введенных доз вакцины.

В пятерку лидеров также входят:

Страны Евросоюза (325,2 млн введенных доз, 27,9% полностью привитого населения)

США (318 млн введенных доз, 45,1% полностью привитого населения)

Индия (276,7 млн введенных доз, 3,6% полностью привитого населения)

Бразилия (86,5 млн введенных доз, 11,6% полностью привитого населения)

Сейшельские острова (69,3% - это самый высокий процент вакцинированного населения)

Всего в мире сделали уже более 2,62 млрд прививок от COVID-19, вакцинация стартовала в 180 странах.