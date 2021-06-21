Коронавирус Число вакцинированных от COVID-19 в Китае уже превысило миллиард

2021-06-21 14:42

В материковом Китае по состоянию на 21 июня сделали более миллиарда прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Страна занимает первое место в мире по количеству введенных доз вакцины.

В пятерку лидеров также входят:

  • Страны Евросоюза (325,2 млн введенных доз, 27,9% полностью привитого населения)
  • США (318 млн введенных доз, 45,1% полностью привитого населения)
  • Индия (276,7 млн введенных доз, 3,6% полностью привитого населения)
  • Бразилия (86,5 млн введенных доз, 11,6% полностью привитого населения)
  • Сейшельские острова (69,3% - это самый высокий процент вакцинированного населения)

Всего в мире сделали уже более 2,62 млрд прививок от COVID-19, вакцинация стартовала в 180 странах.

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