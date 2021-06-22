Экономика Газпром выкупил весь дополнительный транзит газа через Украину

2021-06-22 17:20

Компания "Газпром" на аукционе по распределению месячных мощностей для транзита газа через Украину на июль приобрела объем в 15 миллионов кубометров в день в точке "Суджа" на границе с Россией.

Об этом сообщает ExPro со ссылкой на результаты аукциона на платформе RBP.

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предлагал на аукционе 15 миллионов кубометров в день дополнительных мощностей на гарантированной основе. Таким образом, "Газпром", как и в мае и июне, выкупил все предложенные мощности. По сравнению с мартом и апрелем объемы забронированных мощностей выросли на 0,8 миллионов кубометров.

Следует отметить, что вместе с мощностями по действующему контракту (109,6 миллионов кубометров в сутки) в июле максимальный суточный объем транзита российского газа через Украину составит 124,6 миллионов кубов.

Почти весь газ "Газпром" планирует качать в Европу в словацком направлении через "Ужгород/Вельке Капушаны". Так, на июль компания дополнительно забронировала в этой точке 14,7 млн куб. м мощностей в сутки, как и в мае и июне.

Кроме того, ОГТСУ объявил дополнительный аукцион по продаже прерывистых мощностей для транзита природного газа через Украину, который пройдет 29 июня. Украинский оператор предлагает 63,7 миллионов кубических метров в день на июль на границе с РФ.

Как писала "Хвиля", ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, что значат договоренности Украины с "Газпромом" по принципу "качай или плати". Так, по его словам, наша страна гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. То же самое произойдет даже в случае запуска газопровода "Северный поток-2".