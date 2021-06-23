Коронавирус Есть первая страна, где будут сажать в тюрьму за отказ вакцинироваться от СOVID-19

2021-06-23 12:04

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе телеобращения к согражданам пообещал лишить свободы тех из них, кто откажется вакцинироваться от коронавируса.

"Вы выбираете - вакцинация, или я отправляю вас в тюрьму... Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Меня просто раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству", - заявил Дутерте, передает Reuters.

Также он продлил свой запрет на очное обучение школьников. Свои решения он объяснил тем, что Филиппины сейчас борются с одной из крупнейших в Азии вспышек СOVID-19.

Сейчас в этом государстве с 111 миллионным населением вакцинированы только 2,1 млн человек. Количество зараженных достигло 1,4 миллиона жителей, из них 1,3 миллиона уже выздоровели и почти 24 тысячи - умерли от осложнений болезни.