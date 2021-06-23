Спорт Сегодня решится, попадет ли сборная Украины в плей-офф

2021-06-23 21:00

Чтобы пройти дальше Украине нужно, чтобы две сборные, занявшие третьи места в своих группах, были ниже.

У сборной Украины еще остались шансы попасть в плей-офф Евро-2020. Что нужно для этого сделать читайте в данном материале.

Как сообщает РБК, во вторник на Евро завершили групповой этап в группе D. Здесь был важен один матч - между Шотландией и Хорватией. Украину устраивала только ничья, которая гарантировала бы выход в плей-офф. Но во втором тайме хорваты отправили в ворота Шотландии еще два гола и выиграли 3:1.

Хорватия попала в плей-офф со второго места, а Чехия, которая проиграла Англии 0:1, идет в 1/8 финала с третьей позиции, поскольку у нее четыре очка. Сегодня групповой турнир завершается матчами в группах E и F.

В группе E нужно надеяться на поражение Польши от Швеции или ничью и победу Испании над Словакией. Что касается заключительной группы F, то здесь реалистичным выглядит лишь крупная победа Франции у Португалии.

Чтобы пройти дальше Украине нужно, чтобы две сборные, занявшие третьи места в своих группах, были ниже. В таком случае украинцы пройдут в 1/8 финала, где сыграют либо с победителем группы E, либо - группы F.

Напомним, 21 июня, сборная Украины проиграла Австрии в последнем туре Евро-2020. Украинская команда заняла 3-е место в группе C. А 17 июня Украина победила Северную Македонию со счетом 2:1.