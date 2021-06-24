Спорт Лидер сборной Швеции прокомментировал предстоящую игру против Украины

2021-06-24 20:20

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал предстоящее поединок с национальной командой Украины, который состоится в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Об этом сообщает DN.se.

«Мы выиграли группу и попали на Украину, хотя могли играть с Хорватией или Бельгией. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить и говорить, что мы получим кого-то, а затем вылетим с турнира. Но, на самом деле, Хорватия и Бельгия звучат иначе», - рассказал Форсберг.

Он отметил, что в составе нашей сборной есть игроки, которые могут создать неприятности для сборной Швеции.

«Однако у Украины есть топ-игрока, такие как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда, у которой неприятные контратаки. Их игра привлекательная, так что нас ждет непростой матч. У Украины есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше», - заявил футболист.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по футболу смогла пробиться в стадию плей-офф турнира Евро-2020. Наша национальная команда попала в список избранных третьих мест.

Также мы писали, что в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением и потенциальным нарушением протокола УЕФА начал расследование против Северной Македонии.