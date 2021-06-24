Спорт Лидер сборной Швеции прокомментировал предстоящую игру против Украины

2021-06-24 20:20

 

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал предстоящее поединок с национальной командой Украины, который состоится в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Об этом сообщает DN.se.

«Мы выиграли группу и попали на Украину, хотя могли играть с Хорватией или Бельгией. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить и говорить, что мы получим кого-то, а затем вылетим с турнира. Но, на самом деле, Хорватия и Бельгия звучат иначе», - рассказал Форсберг.

Он отметил, что в составе нашей сборной есть игроки, которые могут создать неприятности для сборной Швеции.

«Однако у Украины есть топ-игрока, такие как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда, у которой неприятные контратаки. Их игра привлекательная, так что нас ждет непростой матч. У Украины есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше», - заявил футболист.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по футболу смогла пробиться в стадию плей-офф турнира Евро-2020. Наша национальная команда попала в список избранных третьих мест.

Также мы писали, что в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением и потенциальным нарушением протокола УЕФА начал расследование против Северной Македонии.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский ввел в действие санкции против банков России и неподконтрольного Донбасса

2021-06-24 19:20

Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины

2021-06-23 22:00

Сегодня решится, попадет ли сборная Украины в плей-офф

2021-06-23 21:00

Сборная Украины будет выходить с тройной мотивацией, – Макаренко о возможном матче в плей-офф

2021-06-23 17:40

Еще новости в разделе "Спорт"

Лидер сборной Швеции прокомментировал предстоящую игру против Украины

2021-06-24 20:20

Василий Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой против японца Масаеши Накатани

2021-06-24 14:42

"Героям слава!" — Павелко прокомментировал выход сборной в 1/8 финала Евро-2020

2021-06-24 11:39

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших команд групп

2021-06-23 21:00
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Лидер сборной Швеции прокомментировал предстоящую игру против Украины 2021-06-24 20:20
Василий Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой против японца Масаеши Накатани 2021-06-24 14:42
"Героям слава!" — Павелко прокомментировал выход сборной в 1/8 финала Евро-2020 2021-06-24 11:39
Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших команд групп 2021-06-23 21:00