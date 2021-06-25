Коронавирус В ВОЗ признали, что Дельта очень скоро может стать доминирующим штаммом коронавируса

2021-06-25 12:23

Мутация коронавируса Дельта в два раза заразнее изначального китайского варианта, который вырвался из лаборатории в Ухани.  Об этом сегодня заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Представительница организации напомнила, что учитывая скорость распространения, вариант Дельта может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые на сегодняшний день используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - сказала Сваминатан.

Напомним, что мутацию Дельта выявили в 92 странах. Вариант Дельта вызывает обеспокоенность у ВОЗ, поскольку очень быстро распространяется по миру.

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