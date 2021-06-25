Курьезы Индейцы с копьями штурмовали парламент Бразилии, полиция применила слезоточивый газ

2021-06-25 20:34

Несколько сотен индейцев с копьями, луками и стрелами пытались взять штурмом здание парламента Бразилии в рамках протеста против решения депутатов. Акцию протеста разогнали гранатами со слезоточивым газом.

Коренные жители бразильских лесов и долин рек взбунтовались против угрожающего им законопроекта. Депутаты задумали передать под разработку предпринимателям ранее защищенные от вмешательства и посягательства индейские земли.

Перед штурмом здания парламента индейцы провели марш в национальных костюмах с требованиям отправить в отставку несколько чиновников, которые не отстаивают их права.