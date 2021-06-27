Коронавирус В ВОЗ рассказали, почему нужно носить маски после вакцинации

2021-06-27 13:30

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала о необходимости ношения масок людьми, которые вакцинировались от коронавируса.

Об этом в субботу, 26 июня, сообщает информационное агентство ТАСС.

«Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, «станет умнее» (мутирует, -ред.), и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку - даже бессимптомно», - объяснила она.

В ВОЗ рекомендовали при ношении маски в жару пить достаточно жидкости.

Также специалисты советуют не передвигаться слишком быстро. Стоит делать передышки при возникновении чувства дискомфорта.

Ранее мы сообщали, что в течение болезни вызванной Дельта-вариантом коронавируса, который был, впервые обнаружен в Индии является, более тяжелым, однако вакцинированные граждане защищены от данной мутации.

Также мы писали, что головная боль, сухость в горле и насморк сейчас являются наиболее распространенными симптомами дельта-варианта коронавируса.

Еще мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что Delta-вариант COVID-19, впервые выявленный в Индии, становится глобально доминирующим вариантом во всем мире.