Коронавирус Четвертая волна коронавируса, в МОЗ назвали сроки и чем будет отличаться: "Не такая, как осенью..."

2021-06-28 20:20

 

В Украине ожидается новая волна коронавируса, раскрыты вероятные сроки

27 июня главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о четвертой волне коронавируса. По его словам, ни одна из стран не снимает карантинные меры полностью, но смягчает их, поэтому и в Украине стоит корректировать правила.

Так, в нашей стране будет точно продолжаться масочный режим с соблюдением дистанций, пишет vesti.ua.

Нынешние темпы вакцинации могут лишь немного помешать четвертой волне пандемии. Сейчас ожидается, что новая волна коронавируса припадет примерно на осень и она будет не такая, как осенью прошлого года - не такой сильной, ведь часть людей уже переболела, а другая - вакцинирована.

Кроме того, Игорь Кузин рассказал, что в министерстве здравоохранения готовят новые ограничения, которе направлены на противодействие распространения коронавируса штамма Delta.

Также для уменьшения риска распространения опасной болезни 23 июня уже внедрили некоторые меры. В частности, людям, прибывшим из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики запретили пересекать украинскую границу без отрицательного результата экспресс-теста. Это касается лиц, которые пробыли на территории указанных стран не менее семи дней.

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