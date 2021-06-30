Коронавирус Коронавирус в Украине: за сутки подтвердилось 633 новых случая заражения

2021-06-30 11:20

За минувшие сутки коронавирусом заразились 633 украинца, еще 40 пациентов скончались. 

Как сообщает пресс-служба МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Так, вчера в Украине провели 45 794 тестирований (в том числе методом ПЦР - 22 511, методом ИФА - 9581, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 702). Также вчера в больницы госпитализировали 360 человек.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 235 096 случай Covid-19. При этом 2 166 668 человек (+2294 за сутки) уже выздоровели. Однако 52 340 (+40) пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВОЗ рассказали, как не подхватить опасный "индийский" штамм

2021-06-29 19:40

Из-за новых штаммов коронавируса Турция закрыла границы с шестью странами. Список

2021-06-29 16:40

COVID-19 брал выходной? В Украине зафиксировано менее двухсот новых случаев заражения

2021-06-29 10:03

Шевченко оценил уровень игры Швеции на Евро-2020

2021-06-28 22:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердилось 633 новых случая заражения

2021-06-30 11:20

Ученые установили, какая маска лучше защищает от заражения COVID-19

2021-06-29 21:40

Польша ввела обязательный карантин для украинцев

2021-06-29 21:00

В ВОЗ рассказали, как не подхватить опасный "индийский" штамм

2021-06-29 19:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Коронавирус в Украине: за сутки подтвердилось 633 новых случая заражения 2021-06-30 11:20
Ученые установили, какая маска лучше защищает от заражения COVID-19 2021-06-29 21:40
Польша ввела обязательный карантин для украинцев 2021-06-29 21:00
В ВОЗ рассказали, как не подхватить опасный "индийский" штамм 2021-06-29 19:40