Коронавирус Коронавирус в Украине: за сутки подтвердилось 633 новых случая заражения

2021-06-30 11:20

За минувшие сутки коронавирусом заразились 633 украинца, еще 40 пациентов скончались.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Так, вчера в Украине провели 45 794 тестирований (в том числе методом ПЦР - 22 511, методом ИФА - 9581, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 702). Также вчера в больницы госпитализировали 360 человек.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 235 096 случай Covid-19. При этом 2 166 668 человек (+2294 за сутки) уже выздоровели. Однако 52 340 (+40) пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией.