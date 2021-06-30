Коронавирус Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификата для поездок в ЕС

2021-06-30 17:40

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать аудит украинского COVID-сертификата, который будет использоваться для поездок в страны Евросоюза. А также ускорить работу по подписанию соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, Украина уже завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, которые будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии. Этот документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія", а в перспективе - получить у семейного врача.

"Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирования", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

 

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