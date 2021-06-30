Коронавирус Путин распереживался из-за "военного освоения Украины"

2021-06-30 18:00

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит "начало военного освоения украинской территории" иностранцами.

Источник: прямая линия с Путиным 30 июня

Прямая речь: "Меня беспокоит фундаментальная вещь – начало военного освоения украинской территории, которая непосредственно граничит с нами – это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. И, конечно, вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать".

Детали: Российский лидер заявил также, что Конституция Украины запрещает присутствие иностранных военных баз на территории страны.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Британии ответили на слова Путина об эсминце

2021-06-30 20:00

Кулеба ответил на заявления Путина по Украине

2021-06-30 16:20

фото + видео На стадионе во время матча Украина-Швеция фанат с флагом РФ получил по морде

2021-06-30 13:24

Экс-президент приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неявку в суд по повестке

2021-06-30 10:03

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцам с ковид-сертификатами разрешат работать во время новых локдаунов

2021-06-30 19:40

Путин распереживался из-за "военного освоения Украины"

2021-06-30 18:00

Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификата для поездок в ЕС

2021-06-30 17:40

Стало известно, как Facebook, Twitter и TikTok борются с дезинформацией о коронавирусе

2021-06-30 15:44
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украинцам с ковид-сертификатами разрешат работать во время новых локдаунов 2021-06-30 19:40
Путин распереживался из-за "военного освоения Украины" 2021-06-30 18:00
Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификата для поездок в ЕС 2021-06-30 17:40
Стало известно, как Facebook, Twitter и TikTok борются с дезинформацией о коронавирусе 2021-06-30 15:44